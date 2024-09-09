Cem Küçük'ten "teğmenler" için çarpıcı kulis: "Erdoğan'a MİT'ten rapor gitti, üst düzey komutanlar görevden alınacak"

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin bitmesinin ardından bazı teğmenlerin bir araya gelip kılıçlarını çekerek yemin etmesine ilişkin Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken kulis bilgisi geldi. Cem Küçük, "Erdoğan'a MİT'ten rapor gitti, üst düzey komutanlar görevden alınacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Siyaset arenasının gündeminden düşmeyen olaya ilişkin Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

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ERDOĞAN'A İSTİHBARAT GİTTİ

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını söyledi.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kime kılıç çekiyorsunuz?" ve MHP lideri Bahçeli'nin "ikinci yemin hadisesi her bakımdan netliğe kavuşturulmalıdır" açıklamalarını hatırlatan Cem Küçük şunları söyledi:

"İLK BAŞTAN BERİ DARBE GİRİŞİMİ OLARAK GÖRDÜK"

"Biz olayı ilk andan itibaren demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetini ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bahane ederek bir darbe girişimi olarak gördük.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "böyle düşünenleri takdirle karşılıyoruz" dedi ama eleştiri getirdim. Siyasilere doğru bilgi gitmesi çok önemli. Bahçeli bu yeminin "Erdoğan'ın yanında yapıldığını" düşündüğü için ilk başta yumuşak karşıladı. Daha sonra bunun korsan bir yemin olduğunu öğrenince "Niçin bu yemini ayrıca etme gereği duydunuz?" diye bir sürü soru sordu.

MİT'TEN BİLGİ NOTU

Erdoğan ise MİT'ten bilgi notu alıyor. Bu net bir bilgidir. Erdoğan perşembe günü öğrendikten sonra Cumartesi günü, "Kime kılıç çekiyorsunuz?" diye sorarak, "Bazı istismarcıları ortaya çıkaracağız 30 kişi olur 50 kişi olur" diyor.

MİT'ten gelen bilgi ise "İçeride okul komutanlarından bazıları hükümetin aleyhine faaliyet yürüttüğü" yönünde.

TEĞMENLER ORGANİZE ŞEKİLDE BU İŞE KALKIŞIYOR

Okul komutanı zaten istifa etti. Birkaç kişi daha olacak.

Yani önceden tasarlanarak yemin ediliyor. 960 öğrenciden 280-300'ü bilerek, isteyerek Teğmen tarafından hazırlanarak bu yemini gerçekleştiriyor. 700'ü ise katılmıyor. Okul komutanları da bu işin içinde.

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ÜST DÜZEY KOMUTANLAR GÖREVDEN ALINACAK

Bu işin yukarıda bazı komutanlara da geleceği iddialar arasında demeyeyim, gelecek. Nasıl gelir? Şuanda bilemiyoruz. Ama net rapor, bilerek isteyerek, hükümeti kılıçla tehdit etme yönünde.

Ben de bu görüşteyim. Bu bir net kalkışmadır. Kabul edilemez. Mustafa Kemal'in Askerleriyiz lafı da demokratik laik Türkiye'yi korumak da teğmenlerin değil hepimizin görevidir. Askerler birer memurdur, sivil siyasetin emrindedir."