Kılıçlı yemin sonrası ilk istifa geldi! Görevi bıraktıktan sonra açıkladı...

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin gündeme damga vurmuştu. Teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifa ettiği ortaya çıktı. Binbaşının konu ile ilgili “Zaten istifa edecektim” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, toplumun bazı kesimleri arasında "askeri vesayet" tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Akabinde, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmiş, inceleme başlatıldığı duyurulmuştu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer vermişti.

"Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemelir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kocaeli Kongre Merkezinde 21. İmam Hatipliler Kurultayında konu ile ilgili ilk kez konuştu. “Bu kılıçları kime çekiyorsun?” diye soran Erdoğan şunları söyledi: Bu ordu milletindir ve milletimizin göz bebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde olması mümkün değil. Bakıyorsun, 3 tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra, üç kardeş adı İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Bu konuyla ilgili olarak üniversiteyle, Kara Kuvvetleriyle, Millî Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.

BÖLÜK KOMUTANI BİNBAŞI İSTİFA ETTİ

Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener bugünkü köşesinde konu ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa ettiğini belirten Şener, resmi program sonrası okul yönetiminin bilgisi dışında düzenledikleri yeminin daha önceden provası yapılmış gibi göründüğüne değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin toplanma biçimi Teğmen Ebru Eroğlu’nun yemini ezberden okuyup öğrencilerin tekrarı bunu gösteriyor. O alana basın mensuplarının yönlendirilmesi de bunu gösteriyor. Yani perde arkasında olanlar işin medya ayağını da düşünmüşler.

BUNLAR KİMLER OLABİLİR?

Yazımda adres olarak da teğmenleri bu konuda yönlendirmeye, teşvik edebilecek kişileri şöyle sıralamıştım: 'Dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor.'

Nitekim teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiş. İstifasını çevresine 'Zaten istifa edecektim' diye gerekçelendirse de tartışmanın ortasına atılan teğmenlerin Bölük Komutanı’nın istifası bana ilginç geldi."