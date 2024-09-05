Görüntüler gündem olmuştu: Teğmenlerin kılıçlı gösterisine inceleme

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla slogan atarak yeniden ant içmişti. Gündem olan olay hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlenmişti.

Tören sonrası Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ayrılmasıyla beraber alanda toplanan bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmıştı.

Sosyal medyaya servis edilen görüntüler, toplumun bazı kesimleri arasında "askeri vesayet" tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştı.

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AK PARTİ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik salı günü düzenlen basın toplantısında kılıçlı yemine dair şu ifadeleri kullanıp "Teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez" demişti:

İşte 'Hükümet Türkiye'yi şöyle şöyle kapatmaya çalışıyordu, AK Parti'ye buna karşı bir direniş kılıcı çekildi' gibisinden üslupla konuşmaları, asıl bunların yaptığı şey işte o eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir.

Her şey incelenir, değerlendirilir, bir disiplinsizlik varsa bu disiplinsizliğe ya da bakılır ama burada dışarıdan söz söyleyerek, hem bu görüntü üzerinden bir vesayet hortlatmaya çalışan birtakım emekli askerlerin, siyasetçilerin, birtakım yazarların tutumu da yanlıştır.

BAHÇELİ: İSTİSMAR LOBİSİ HEYECANLANDI

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Meselenin yakından takipçisi olacağız" derken, "30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur" ifadelerini kullanmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemelir.