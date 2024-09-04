Teğmenlerin olay olan yeminin ardından İsmail Dümbüllü gündem oldu!

Teğmenlerin kılıçlarını kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmasının ardından Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna bir yazı kaleme aldı. "İsmail Dümbüllü'nün askeri olmaktan öteye geçemezsiniz" ifadelerinin ardından İsmail Dümbüllü gündem oldu.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yemin ederken kılıçlarını kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atması Türkiye gündemine oturmuştu.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, köşe yazısında teğmenlerin yemin törenini ele aldı. Tuna, "Böylesi bir disiplinsizlikle malul olduktan sonra, dilleriniz ne kadar 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dese de pratikte İsmail Dümbüllü'nün askeri olmaktan öteye geçemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yazının gündeme oturmasının ardından İsmail Dümbüllü kimdir? sorusunun cevabı merak edildi.

İSMAİL DÜMBÜLLÜ KİMDİR?

1897'de dünyaya gelen İsmail Dümbüllü, 1973'te hayatını kaybetti.

Dümbüllü, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olup, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli temsilcilerinden biridir.

İstanbul'un Üsküdar semtinde doğan Dümbüllü, özellikle meddah, tuluat ve ortaoyunu gibi geleneksel sahne sanatlarında ustalaşmıştır. Sahne hayatına 1917 yılında başlayan Dümbüllü, zamanla kendi tarzını geliştirerek halkın sevgisini kazanmıştır.

Dümbüllü, komedi ve hiciv dolu oyunlarıyla bilinir ve sahnede doğaçlama yeteneğiyle tanınırdı. "Dümbüllü İsmail" lakabıyla anılan sanatçı, sahneye koyduğu tuluat oyunları ve meddah gösterileri ile büyük beğeni toplamıştır.

İSMAİL DÜMBÜLLÜ KAVUĞUNU MÜNİR ÖZKUL'A DEVRETTİ

Geleneksel Türk tiyatrosunun son büyük ustalarından biri olarak kabul edilen İsmail Dümbüllü, aynı zamanda "Kavuklu" geleneğinin de önemli isimlerinden biridir.

Bu kavuğu, vefatından önce öğrencisi Münir Özkul'a devretmiştir. İsmail Dümbüllü'nün mirası, Türk tiyatrosu ve komedi sanatına yaptığı katkılarla hala yaşamaktadır. Onun sanatı, Türk kültürünün önemli bir parçası olarak anılmaya devam ediyor.