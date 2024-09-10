Sıraya girdiler... AB’nin ardından Arap Birliği de Türkiye’yi davet etti

Türkiye’nin “güçlü”, etkin” ve “kararlı” dış politikası meyvelerini veriyor. AB’nin 5 yıl aradan sonra Ankara’yı davet etmesinin ardından Arap Birliği de 13 yıl aradan sonra “Sizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Türkiye, 13 yıl sonra Kahire’de bugün düzenlenecek Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edilmesinin üye ülkelerle gelişen ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin bölgedeki rolüne duyulan ilginin yansıması olduğu belirtiliyor.

GÜNDEM GAZZE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın davet üzerine toplantının açılış oturumunda, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacağı belirtildi. Türkiye, 29 Ağustos’ta Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmî Dışişleri Bakanları Toplantısı’na (Gymnich) da 5 yıllık aranın ardından davet edilmişti.

ERDOĞAN ETKİSİ

Fidan’ın ağustos ayında yine davet üzerine Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na (Gymnich) 5 yıllık aradan sonra katılması, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde küresel ve bölgesel düzeyde oynadığı rolün ve Bakan Fidan’ın diplomatik alanda uzun bir sürece yayılan adımlarının sonucu olarak değerlendiriliyor.

BARIŞ ÇABALARI

Diplomatik kaynaklar da Türkiye’nin “güçlü”, “etkin” ve “kararlı dış politikasıyla” son yıllarda yakın coğrafyasında ve daha geniş bölgede istikrar, barış ve refahın tesisi çabalarına giderek artan şekilde aktif ve somut katkı sağladığını belirtti.

Uzmanlar, Irak’ın, terör örgütü PKK ile ortak mücadele etmeye ikna edilmesinin de Erdoğan liderliğinde Fidan’ın senelerdir üzerinde çalıştığı bir süreç olduğu değerlendirmesini yaptı.