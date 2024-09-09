"TSK personeli Erdoğan'a selam vermedi" iddiası! Gerçek kimliği ortaya çıktı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mezuniyet töreninde bir TSK personelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermediği öne sürülmüştü. İddia yalanlanırken şahsın Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu ortaya çıktı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TSK personelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermediği iddiasını yalanladı.
AZERBAYCAN ASKERİ ATAŞESİYMİŞ
Resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası doğru değildir. Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
İşte o paylaşım:
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı