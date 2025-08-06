Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Haydarpaşa ve Sirkeci'de çalışma başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Her biriniz hoş geldiniz. Alınacak kararların, fikir alışverişlerinin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Büyük bir özveriyle çalışan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Anadolu binlerce yıl sayısı topluluğa, devlete ve medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bu toprakların her bir katmanı, her bir eser sizi tarihin en kadim sayfalarına götürür. İnançlar, renkler burada iç içe geçmiştir.

"KIYAMETE KADAR BU TOPRAKLARDA OLACAĞIZ"

Bugün dünyanın herhangi bir ülkesine gitseniz, oradakilere dünyanın en eski yapısını sorsanız ya Mısır'da ya İngiltere'de diyecekler. Halbuki Şanlıurfa/Göbeklitepe'deki yapılar çok daha öncesine aittir. İçinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak geleceğimizi çizemeyiz. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Milli kültürümüzün istikametini burada aramalıyız.

Sahip olduğumuz birikimin görünür kılınmasına ecdadımız büyük özen göstermiştir. Sultan Abdülmecit döneminde eski kültürlere ait eserler muhafaza altına alınmıştır. 18. yüzyılın son çeyreğinde ise tarihi eserlerin korunması hususi kanuni bir zemine taşınmıştır.

"DÜNYA ARKEOLOJİSİNDE İLK SIRADAYIZ"

Tarih ve kültür mirasımızı yarınlara taşımak için gayret sarf ediyoruz. Ortaya çıkarılan gizli hazinelerimizin hak ettiği değeri görmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Emeklerimizin boşa gitmediğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Arkeolojide destan yazılıyor. İnsanlık tarihine eşsiz katkılar yapılıyor. Türkiye dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor. Mağara kazılardan klasik dönem kentlerine uzanan her çalışmayla Anadolu'nun kadim geçmişi ortaya konuyor. Ülkemizin dört bir yanındaki kazı başkanlıklarımızın sayısını 250'nin üzerine çıkardık.

Geleceğe miras projemizin neticesini kısa sürede almaya başladık. Daha önce kazılar kısıtlı bir süre zarfında yapılıyordu, 90 günden oluşuyordu. Sağladığımız yeni imkanlarla kazı süresini 12 aya çıkardık. Hocalarımız kazı çalışmalarını çok yönlü olarak gerçekleştiriyor. Projemizin önemli bir sonucu daha oldu. Kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı.

Her biri tarihe not düşen onlarca çalışmaya imza attık. Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler gece de büyüleyici yolculuğa çıkıyor. Geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini hayata geçirmek bize nasip oldu.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ'Yİ İŞARET ETTİ

İstanbul'un Anadolu Yakası da önemli bir kültür ve sanat alanına sahip olacak. Haydarpaşa ve Sirkeci'de yakında çalışma başlatacağız. Böylelikle hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de raylı ulaşım hizmeti sunarken tarih ve sanat da yeniden hayat bulacak.

Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize iadesi için de yoğun bir mesai içindeyiz. 2002'den bu yana tam 13 bin 291 eserin ülkemize iadesini sağladık."