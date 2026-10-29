Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının dayanışma mesajını verdi. Erdoğan, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü Türk devletlerinin liderleriyle birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a “Türk Dünyası Ali Nişanı” takdim edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi özel akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve Türk dünyasının ortak geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, kıymetli devlet ve hükümet başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, muhterem misafirler... Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Türk Cumhuriyetlerindeki tasada ve sevinçte her daim bir olduğumuz tüm soydaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Öncelikle bu salonda bulunan seçkin konuklarımızla birlikte ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare eden tüm kadroları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Meclisimizin o dönemdeki muhterem mensuplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı: "Önümüzdeki yüzyılı Türk asrı yapacağız"

"BERABER KUTLAMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü millet olarak bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramınızı aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13. Zirvesi münasebetiyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzeyav'e, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdi Muhammedov'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Bayramova ve kıymetli heyetlerine şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bundan 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma idealiyle ilan edilen Cumhuriyetimiz, aziz milletimiz için olduğu kadar dünyanın mazlum ve mağdur halkları için de bir umut ışığı olarak doğmuştu. Allah'a hamdolsun aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekte kalmadı, aynı zamanda gönüllerde kök saldı. 86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı: "Önümüzdeki yüzyılı Türk asrı yapacağız"

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bugün bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aynı inancı, kültürü ve ülküyü paylaştığımız kardeş Türk Cumhuriyetlerinin de bağımsızlıklarının 35. yıl dönümünde önlerine çıkan çeşitli zorluklara rağmen çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Türk dünyası olarak tam bir dayanışma içinde, karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize önümüzdeki dönemi inşallah Türk aslı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı: "Önümüzdeki yüzyılı Türk asrı yapacağız"

SADIR CAPAROV'A TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI

Değerli dostlar, bugün aynı zamanda 'marifet iltifata tabidir' ilkesi gereğince Kırgızistan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim Sayın Sadır Caparov'u Türk dünyası liderleri adına bilhassa zikretmek istiyorum. Kendisi ticaretten, ulaştırma ve teknolojiye birçok alanda iş birliğimizin derinleştirilmesine katkılar sağlamış, kültürel mirasımıza sahip çıkmıştır. 2024 yılında Bişkek'te kabul ettiğimiz Türk dünyası şartı ile aile meclisimizin yeni bayrağında Sadır kardeşimizin önemli yeri olmuştur. Biz de bugün Türk dünyası liderleri olarak aile meclisimize yaptığı çok değerli katkılardan dolayı Sayın Sadır Caporov'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı'nı tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz.

Sadır kardeşimin bu nişanı ebedi ve sarsılmaz kardeşliğimizin güçlü bir sembolü olarak inşallah her zaman gururla taşıyacağını biliyorum. Birazdan ayrıca Türk dünyasının ilmi ve kültürel varlığına katkı sunanlar için ihtiyaç ettiğimiz ödülünü takdim edeceğiz. Komisyonumuz bu ödülü Kazakistan'dan Sayın Düsen Kaseinov'a tevcih etmeyi uygun buldu. Sanatçı, akademisyen ve diplomat kimliklerine sahip Sayın Kaseinov 2008-2022 yılları arasında Türk Soy Genel Sekreterliğini de başarıyla yürüttü. Kendisine Türk Devletleri Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz.

Bu düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı heyecanımızı paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala