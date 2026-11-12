Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de açıkladı! Türkiye'nin enerji hedefinde yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini yineleyen Erdoğan, "Nükleer güç santrallerimizin sayısını artıracağız" dedi. Erdoğan, iş dünyasına da iklim mücadelesinde daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji, sanayi, ulaşım ve tarım başta olmak üzere birçok alanda dönüşüm yürüttüğünü belirten Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmeye devam edileceğini ve nükleer güç santrallerinin sayısının artırılacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünya iş çevrelerinin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer bakanlar, değerli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. COP31 Liderler Zirvesi vesilesiyle sizlerle Antalya'da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tarihin, tabiatın, tarımın ve turizmin buluşma noktası güzel Antalya'mıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

96 LİDERİ ÜLKEMİZDE AĞIRLADIK

Siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, çevre savunucuları ve iş dünyası olarak müşterek evimiz olan yeryüzünün geleceğine sahip çıkmak için Antalya'da toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle Antalya'ya gelerek dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirme çabalarımıza verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan Liderler Zirvesi'nde farklı unvanlarda 96 lideri ülkemizde ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa dünyanın dört bir yanından yaklaşık yüz bin kişinin katılımını bekliyoruz. Ön kayıt rakamlarına göre en yüksek katılımlı COP olmaya adayız. Yeşil ve mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metrekarelik alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanları arasındadır.

Bütün bu rakamlar konferansa verdiğimiz önemin yanı sıra ülkemizin çok taraflı diplomasisinin merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir.

Kıymetli dostlar, hepinizin bildiği üzere iklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışta COP31'i taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesine imkan verecek bir uygulama konferansı olarak tasarladık. Liderler zirvemizin ilk gününü 'sıfır atık' konusuna ayırdık. Zirvemizin ikinci gününde ise 'dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre' temalarına odaklandık.

Türkiye malumunuz 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketiyle sarsılmış bir ülkedir. 11 şehrimizi etkileyen bu felakette 53 binden fazla canımızı kaybettik. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk.

İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık. Şunu burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir.

"BUNUN BEDELİNİ EVLATLARIMIZ ÖDEYECEKTİR"

Ölümüzdeki günlerde müzakere başkanı Avustralya'nın da katkılarıyla belirlediğimiz 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir. Şurası bir gerçek ki bugün karşılaştığımız zorluklarda geçmişte çevreyi hoyratça kirletmenin, kaynakları hoyratça sömürmenin büyük payı vardır. 50 sene, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir. Böyle bir yanlışa zaten biz izin vermeyiz. İş çevrelerimizin buna müsaade etmeyeceğine inanıyorum.

Kıymetli misafirler, Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz. 2021 yılında hazırladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planımızla, kamu kurumları ve özel sektörümüzle birlikte yeşil dönüşüme yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştuk. Önceki gün bu planı 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde yeniden güncelledik. Temel hedefimiz iklim değişikliği ile mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır.

"NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİMİZİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde nükleer güç santrallerimizin sayısını artıracağız. Her yıl on milyarlarca dolarını enerji ithalatına harcayan bir ülke olarak kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde devreye almaya odaklanıyoruz.

Elektrik kullanımının yaygınlaştırılması bir diğer önceliğimizdir. Gelecek 10 senede planımız en az %50 oranında artış sağlamaktır. Şu gerçeği inanıyorum ki bizi tanıyan, bilen, takip eden tüm dostlarımız çok net görüyor. Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Hükümetlerimiz döneminde, son 24 yılda nice başarıya imza attık, nice zorluğun üstesinden geldik, nice badireyi suhuletle atlattık. Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz.

Fiyatlardaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu son aylarda hem de çok güçlü biçimde teyit etmiştir.

Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir. Dünya Bankası'nın kredi portföyünde dünyada birinci sıradayız. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda ise 6 yıldır zirvedeyiz. Bu sabah dört büyük Kalkınma Bankası'yla toplam 5,1 milyar dolarlık on anlaşma imzalandı. Bu kaynaklar inşallah çiftçimize, ihracatçımıza, kobilerimize ve ülkemizin kalkınma projelerine aktarılacak. Ancak şunu da hepimiz biliyoruz; finansman tek başına yeterli değildir. Asıl dönüşüm sizlerin vizyonuyla, sizlerin cesaretiyle, iş dünyamızın yapacağı yeni yatırımlarla gerçekleşecektir. Biliyorsunuz bunu savunma sanayinde başardık. Başka alanlarda da aynı başarıyı yakalamamız pekala mümkündür.

KOP 31'in başarıyla düzenlenmesine katkı sağlayan herkesi, başta Murat Kurum kardeşimi tebrik ediyor, konferansın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla"

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