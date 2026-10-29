Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim töreninde taktığı kravatta dikkat çeken ayrıntı: KAAN detayına yer verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde taktığı kravat gündem oldu. Ankara'daki törende dikkatleri çeken kırmızı kravatın üzerinde milli muharip uçak KAAN'ın figürleri yer aldı. Erdoğan, 21 Ekim'de TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda da aynı desenlerin yer aldığı lacivert bir kravat tercih etmişti. Aynı gün Bedir Mutabakatı'nın imzalanması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen törende bir detay dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın törende tercih ettiği kravat ve üzerindeki desenler gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.

KAAN DESENLİ KRAVAT

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı taktı.

Yerli 5. nesil savaş uçağının figürleri Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü ile birlikte bir kez daha ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde Milli Muharip Uçak KAAN'ın silüeti olan kırmızı-beyaz renkli kravat taktığı görüldü.

DAHA ÖNCE LACİVERT RENGİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı.

Erdoğan'ın, Cumhuriyet Bayramı"nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, "gök vatanda bağımsızlık" vurgusunu ve milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın 29 Ekim töreninde taktığı kravatta dikkat çeken ayrıntı: KAAN detayına yer verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından özel olarak hazırlatılan KAAN figürlü kravatla, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefi sembolik olarak Anıtkabir'deki törene taşınmış oldu.

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