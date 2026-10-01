Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısının 2 Ekim sabahı gerçekleştirileceğini açıkladı. Yılmaz, TMSF bünyesinde sorunlu her fon için ayrı hesaplar açıldığını, Devlet Denetleme Kurulunun incelemelere başladığını ve BDDK ile SPK’nın da süreç kapsamında kararlar aldığını bildirdi.

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Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanmaya hazırlanıyor. Kurula başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini ve ilgili kurumların kendi görev alanlarında koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Yılmaz, kurulun ikinci toplantısının 2 Ekim sabahı yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

FON KOORDİNASYON KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANACAK

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını kendisinin yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısına ilişkin tarih verdi.

Kurulun 2 Ekim sabahı bir araya geleceğini açıklayan Yılmaz, süreç için belirlenen yol haritası doğrultusunda ilgili kurumların eşgüdüm içerisinde somut adımlar attığını belirtti.

Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürecin yatırımcıların hakları ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesini koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon Koordinasyon Kurulu yarın ikinci kez toplanacak

TMSF’DE HER FON İÇİN ÖZEL HESAP

Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde, haksız kazançların iadesine yönelik olarak sorunlu her fon için ayrı hesaplar açıldığını açıkladı.

Söz konusu hesapların, soruşturma ve tasfiye süreçlerinde ortaya çıkacak ekonomik değerlerin yatırımcı haklarının korunması doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılacağı bildirildi.

DDK İNCELEMELERE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, adli süreçlerin devam ettiğini belirtirken Devlet Denetleme Kurulunun da görevlendirildiğini ve çalışmalarına başladığını ifade etti.

DDK’nın görevlendirilmesi daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından da açıklanmış, son dönemdeki yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığı duyurulmuştu.

BDDK VE SPK’DAN YENİ KARARLAR

Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulunun da süreç kapsamında önemli kararlar aldığını ve bunların kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

İlgili kurumların kendi görev alanlarındaki çalışmaları sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, kamuoyunun kurumlar tarafından yapılan resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtti.

“SÜREÇ HUKUK KURALLARI İÇİNDE YÖNETİLECEK”

Cevdet Yılmaz, sürecin tüm aşamalarının hukuk kuralları içerisinde ve vatandaşların hakları gözetilerek yönetileceğini kaydetti.

Temel yaklaşımın kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

“SİSTEMİK RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Yılmaz açıklamasında, yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin finansal sisteminin geneline yönelik bir risk oluşturmadığını da vurguladı.

Sorunun fon piyasalarının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını belirten Yılmaz, ekonomi ve sermaye piyasalarının temel yapısının sağlam olduğunu söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısında şimdiye kadar atılan adımların ve bundan sonraki sürecin değerlendirilmesi bekleniyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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