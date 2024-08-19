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Dalgıç Müjdat Turan'dan Çanakkale'de çılgına çeviren av! Zıpkınla 2 metreye yakın akya vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale'de tüpsüz dalış yaparak 18 metre derinlikte zıpkınla balık avına çıktı. Dalgıç Turan, yakaladığı 1 metre 80 santimetre büyüklüğündeki akya ile olay oldu.

Çanakkale’de tüpsüz olarak, zıpkın ile 18 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 64 kilogram ağırlığında, 1 metre 80 metre santim boyunda akya balığı avladı.

Dalgıç Müjdat Turan'dan Çanakkale'de çılgına çeviren av! Zıpkınla 2 metreye yakın akya vurdu - 1. Resim

Çanakkale’de dalgıç Müjdat Turan, trofe avı için Kuzey Ege Denizi'ne tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yaptı. Rekortmen dalgıç, 64 kilogram ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığını avladı. Nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydeden Turan, akya ile uzun süre mücadele etti.

Dalgıç Müjdat Turan'dan Çanakkale'de çılgına çeviren av! Zıpkınla 2 metreye yakın akya vurdu - 2. Resim

BÖLGENİN EN BÜYÜK AVI

Balığı vurduğu anları anlatan dalgıç Müjdat Turan, "Akşam suyuna gitmiştik. Bütün gün daldık. Akşam suyu için son dalışımızı yaptık. Bütün gün balık bulamadık. 16-17 metrede açık sularda yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bir resife daldım. Orada karanlık sularda balık geldi. Çok büyük bir balıktı. Atışımı yaptım. Yaklaşık 2-3 saat mücadele ettik. Üç tane şiş attım. Balık ancak öldü. Balığı almayı başardık. Kuzey Ege'de avlanılan en büyük balık olduğu söylendi. Balık 64 kilo, 1 metre 80 santimetre boyundaydı. Bu bölgede avlanılan en büyük balık olduğu söylendi" diye konuştu.

Dalgıç Müjdat Turan'dan Çanakkale'de çılgına çeviren av! Zıpkınla 2 metreye yakın akya vurdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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