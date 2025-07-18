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Dalgıçlar 8 metre derinde buldu! 1.5 metre çapında... İncelemek için özel ekip gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dalış, Güvenlik Önlemi, Ordu, Perşembe, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizin yaklaşık 150 metre açığında dalgıçlar tarafından 1,5 metre çapında patlamış olduğu değerlendirilen mayın benzeri bir cisim bulundu. Dalış faaliyetleri durdurulurken, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri bölgede inceleme yapacak.

Perşembe ilçesinde denize giren dalgıçlar, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta ve 8 metre derinlikte, 1,5 metre çapında mayın olduğu değerlendirilen bir cisim buldu. Yetkililer ile yapılan görüşmelerin ardından cismin patlamış bir mayın olduğu ancak fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Dalgıçlar 8 metre derinde buldu! 1.5 metre çapında... İncelemek için özel ekip gönderildi - 1. Resim

1,5 METRE ÇAPINDA, 8 METRE DERİNLİKTE

Su altında cismi gören ve görüntülerini kayda alan dalış eğitmeni Hakan Güney konuyla ilgili şunları söyledi:

"Perşembe ilçesine bağlı Sülüburnu mevkiinde, Yason Burnu Adası'nın 700 metre batısında bulunan bir koydayız. Biz bu yıl su altı dalış ve eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Burada dalış yaparken karşımıza bir cisim çıktı. Bunun patlamış bir mayın olduğunu ancak fünyelerinin sağlam olabileceğini öngördük. Ortalama 1,5 metre büyüklüğünde ve 7-8 metre derinlikte. Görüntülerimizi Bodrum Sualtı Müzesi'ndeki arkadaşlara ilettik. Onlar bu cismin arkeolojik bir tarihi olmadığını fakat askeri bir mühimmat olabileceğini söyledi"

Dalgıçlar 8 metre derinde buldu! 1.5 metre çapında... İncelemek için özel ekip gönderildi - 2. Resim

SAS EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK

Yapılan görüşmeler sonrasında bölgede SAS ekiplerinin incelemelerde bulunacağını kaydeden Güney, "Yetkililer ile irtibata geçtik ve sonuç olarak İstanbul'dan Su Altı Savunma (SAS) ekipleri gelecek ve bölgede inceleme yapacak. Şu anda o bölgeye herhangi bir dalış gerçekleştirmiyoruz ve askeri personelin gelmesini bekliyoruz. İnfilak edilecekse infilak edilecek, gerek görünmüyor ise dalış turizmimize katkı olan bir nesne olarak burada kalacak" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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