Değeri 30 milyon TL ama çürüyor! Yediemin otoparklarına terk edildiler: 25 yıldır bekleyenler var

Antalya'da binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında bekliyor. 30 milyon TL değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu otoparklarda, araçlar adeta çürümeye terk ediliyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Buraya kendi aracınızı koysanız, 3-5 sene sonra tanıyamazsınız" sözleriyle, yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Antalya'da çeşitli nedenlerle yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç, yıllardır terk edilmiş halde bulunuyor. Aalanlarda bekletilen otomobil ve motosikletlerin büyük bölümünde çürüme başladı.

DEĞER KAYBININ EN BÜYÜK NEDENLERİ AŞIRI SICAK VE YAĞIŞLAR

Yediemin otoparklarında yazın aşırı sıcağa, kışın ise yoğun yağışa maruz kalan araçlarda hem değer kaybı yaşanıyor hem de araç sahipleri otopark ve dava masrafları nedeniyle mağdur oluyor.

YILLARDIR OTOPARKTA BEKLİYORLAR

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, tasfiye süreci tamamlanmadığı için yıllardır otoparklarda bekleyen araçların satışa çıkarılmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

"2 YILDA SADECE 20 ARAÇ SATILDI"

Araçların tasfiyesi için kanunun 2 yıl önce çıktığını hatırlatan Topçu, "Sadece 30 araç satıldı. Gerekli satış işlemlerinin hızlandırılması gerekiyor" dedi.

"KENDİ ARACINIZI BİLE YANIYAMAZSINIZ"

Otoparklarda 20-25 yıldır bekleyen araçlar olduğunu belirten Topçu, "Buraya kendi aracınızı koysanız, 3-5 sene sonra tanıyamazsınız. Yağmur, çamur, güneş, toz, ve toprak... Araçların değeri düşüyor. Vatandaşın otopark borcu birikiyor, satıştan alacağı paranın bir kısmı otoparka, bir kısmı avukata ve dosya masraflarına gidiyor. Adamın malı heder oluyor, çöp yapıyoruz" dedi.

"NE BORCU, NE DE OTOPARK PARASINI ÖDER"

Tasfiyelik araçların kanunen 6 ay içinde satılması gerektiğini ancak bu sürecin uygulanmadığını dile getiren Topçu, "Bir aracı burada 10 yıl tutarsanız, o araç ne borcu öder ne de otopark parasını" şeklinde konuştu.

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu

"30 MİLYON TL'LİK ARAÇLAR VAR"

Antalya'daki 3 ayrı otoparklarında yaklaşık 2 bin 500 aracın beklediğini aktaran Topçu, yüksek piyasa değerine sahip lüks otomobillerin de otoparkta yer aldığını belirtti: Gümrük ihlalinden dolayı gelen, piyasa değeri 28-30 milyon TL arasında olan araç var. Buna benzer lüks başka araçlar da var. Sahipleri almazsa gümrük satış işlemi yapılacak ama bunun ne zaman olacağı belli değil.