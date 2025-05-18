DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

Terör örgütünün fesih kararının ardından DEM Heyeti İmralı'ya gidiyor. Heyette Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol'un olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta düzenlediği 12’nci kongresinin sonuç bildirgesiyle kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmişti.

Bu kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından DEM Parti MYK'sı süreci ele almak ve yeni yol haritasını belirlemek üzere Genel Merkez binasında toplanmıştı.

Gelişmelerin ardından bugün DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktığı öğrenildi.