"DEM Parti, Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olabilir" Şamil Tayyar'dan "Kandil değil İmralı yönetir" çıkışı

Terör örgütü PKK, terörsüz Türkiye süreci kapsamında düzenlediği kongrede 'silah bırakarak kendisini feshettiğini' açıkladı. Süreç içerisinde 'İmralı Heyeti' ile DEM Parti'nin etkinliğinin ve siyasetteki yeni konumlanmaların altını çizen gazeteci yazar Şamil Tayyar, sürecin başarılı olması durumunda siyasette oluşturacağı yansımalara dikkat çekti. Tayyar "DEM'in Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olma ihtimali yüksek. Kandil'in değil İmralı'nın yönettiği bir parti olur" dedi.

'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasını sağladı.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı yaptı.

Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Örgütün fesih kararının ardından siyasetteki ve sahadaki oluşabilecek ihtimalleri değerlendiren gazeteci yazar Şamil Tayyar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DEM PARTİ, CUMHUR İTTİFAKINA KATILABİLİR"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Tayyar, oluşturduğu İmralı Heyeti ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile irtibatı sağlayan DEM Parti'nin siyasetteki geleceğine vurgu yaptı.

Tayyar, "DEM'in Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olma ihtimali yüksek. Siyasetteki tüm paradigmalar altüst olur. DEM dönüşür, Kandil'in değil İmralı'nın yönettiği bir parti olur" dedi.

"KANDİL DEĞİL İMRALI YÖNETİR"

Sürecin olumsuz olması durumunda farklı bir senaryo ortaya çıkacağını ifade eden Tayyar, sürecin olumlu olması üzerine, pozitif tarafından değerlendirmelere yer verdi. Tayyar "Türkiye terör belasından tamamen kurtulursa siyasetteki büyün paradigma değişir. Abdullah Öcalan İmralı'dan DEM Parti'yi yönetir. Partinin kadro ve politikalarını belirler. Kandil'in değil İmralı'nın yönettiği bir parti olur" diye konuştu.

DEM PARTİ, TÜRK SOLUNDAN KOPUYOR MU?

Terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşılması ile beraber DEM Parti'nin Türk solu ile yolları ayıracağını dile getiren Şamil Tayyar, "DEM bir nevi o prangadan kurtulur ve kendine münhasır bir parti haline gelir" açıklamasında bulundu.