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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazasında yaralandı! Sağlığı ne durumda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazasında yaralandı! Sağlığı ne durumda?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, TFF 2. Lig play-off finalini izlemek üzere Kayseri’ye giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dindar'ın hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri’de oynanacak Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giderken trafik kazası geçirdi.

Dindar’ın içinde bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir karayolu Topaklı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazasında yaralandı! Sağlığı ne durumda? - 1. Resim

ŞEHİR HASTANESİNE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde DEM Parti'li vekil, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Dindar'ı hastanede ziyaret ziyaret eden DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan maçı izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda orta refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. İnşallah farklı bir şey çıkmaz, biran önce taburcu olur" dedi.

DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazasında yaralandı! Sağlığı ne durumda? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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