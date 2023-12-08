Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

8 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:55

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından fırtına tüm etkisini sürdürürken bazı noktalarda olumsuzluklar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.