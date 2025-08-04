Denizi kirletenler yandı! 6 ayda 32 bin denetim, 2,6 milyar lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025’in ilk yarısında 32 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 2,6 milyar TL ceza kesilirken, 233 işletmenin faaliyeti durduruldu. Denetimler kararlılıkla sürecek.
GAMZE ERDOĞAN'IN HABERİ / ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeşil bir çevre ve temiz denizler hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık verilerine göre, Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirildi.
233 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU
Bu denetimlerin sonucunda çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüten işletmelere 2 milyar 657 milyon TL idari para cezası kesildi. En fazla ceza 939 milyon 510 bin lira ile deniz araçlarına verilirken, bunu 564 milyon 157 bin ile atık kirliliği ve 4 milyon 932 bin lira ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) taahhüt ihlali kapsamında kesilen cezalar takip etti.
Ayrıca, çevreye ciddi zarar verdiği tespit edilen 233 işletmenin faaliyeti durduruldu. Yetkililer, denetimlerin yılın ikinci yarısında da aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.