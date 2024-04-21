Denizli'de acı ölüm! Bariyere çarptı, 27 metre savruldu

Denizli’de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu üzerinde Hakan Gümüş idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gümüş’ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü 27 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Gümüş’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.