Denizli'de kan donduran akran zorbalığı! Islattılar, saçından sürüklediler, öldürmekle tehdit ettiler

Denizli’nin Buldan ilçesinde 3 kız öğrenci, şehrin dışındaki bir noktaya davet ettikleri kız öğrenciyi dedikodularını yaptıkları bahanesiyle acımasızca darp etti. O anları videoya kaydeden öğrencilerin darp ettikleri kızı çeşme altında ıslatılıp yeniden dövdüğü ortaya çıktı.

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Okullarda güvenlik önlemleri artırılmaya devam ederken öğrenciler arasında yaşanan akran zorbalığı ise yaşanmaya devam ediyor. Zorbalığın son adresi Denizli oldu.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Denizli’nin Buldan ilçesinde lisede üç kız öğrenci, dehşet saçtı. 3 kız öğrenci içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri ortaokulda eğitim gören kız öğrenciyi darp etti.

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ISLATIP YENİDEN DARP ETTİLER

Korkunç darp anları kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla videoya kaydedildi. Görüntülerde şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin, üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatılıp yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.

Denizlide kan donduran akran zorbalığı! Islattılar, saçından sürüklediler, öldürmekle tehdit ettiler

3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

3 kız öğrenci tarafından acımasızca darp edilen öğrenci ve ailesinin şikayeti sonrası korkunç olay ortaya çıkarken, 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDenizli

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