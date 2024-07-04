Depoda bekletip fiyatı uçuruyorlardı! Limon stokçuları yakayı ele verdi

Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Tarım ürünlerinde tarla ile market arasındaki fark çığırından çıktı. Makasın kırıldığı ürünlerden biri de limon oldu, fiyatlardaki artış raporlara yansıdı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), haziranda markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 65,7 ile limon olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da yayınladığı haziran raporunda, İstanbul'da en fazla limonun fiyatının artığını ortaya koydu.

TZOB'nin verisine göre, haziranda kilosu 15 lira olarak üreticiden çıkan limon halde 43,10 liraya, pazarda 43,50 liraya ve markette ise 47,79 liraya yükseldi. Böylece limon üreticiden markete gelene kadar yüzde 218,58 oranında zamlanmış oldu.

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ERDEMLİ'DE İKİ DEPOYA İNCELEME

Bunun üzerine Mersin'de ekipler harekete geçti. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.