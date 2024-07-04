Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Depoda bekletip fiyatı uçuruyorlardı! Limon stokçuları yakayı ele verdi

Depoda bekletip fiyatı uçuruyorlardı! Limon stokçuları yakayı ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Tarım Ürünleri, Fiyat Artışı, Limon, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu. 

Tarım ürünlerinde tarla ile market arasındaki fark çığırından çıktı. Makasın kırıldığı ürünlerden biri de limon oldu, fiyatlardaki artış raporlara yansıdı. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), haziranda markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 65,7 ile limon olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da yayınladığı haziran raporunda, İstanbul'da en fazla limonun fiyatının artığını ortaya koydu.

Depoda bekletip fiyatı uçuruyorlardı! Limon stokçuları yakayı ele verdi - 1. Resim

TZOB'nin verisine göre, haziranda kilosu 15 lira olarak üreticiden çıkan limon halde 43,10 liraya, pazarda 43,50 liraya ve markette ise 47,79 liraya yükseldi. Böylece limon üreticiden markete gelene kadar yüzde 218,58 oranında zamlanmış oldu.

ERDEMLİ'DE İKİ DEPOYA İNCELEME

Bunun üzerine Mersin'de ekipler harekete geçti. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Depoda bekletip fiyatı uçuruyorlardı! Limon stokçuları yakayı ele verdi - 2. Resim

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.

Depoda bekletip fiyatı uçuruyorlardı! Limon stokçuları yakayı ele verdi - 3. Resim

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi! Çalışanlarına öğretmen maaşı veriyorUEFA Merih Demiral'a Bozkurt cezası verecek mi? Bozkurt işaretinin karşılığında iki ihtimal var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe Ateş'in beklenen ifadesi! İlk kez bazı siyasetçilerin adını verdi - Gündemİlk kez bazı siyasetçilerin adını verdiNe diyeceği merak konusuydu! Merih Demiral'a sahip çıkan Özgür Özel'in bir aması var - GündemMerih Demiral'a sahip çıksa da bir aması varİzmir'deki yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Gündemİzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktıMSB'den Suriye'deki provokatif eylemlere ilişkin açıklama - GündemMSB, olayların perde arkasını paylaştıİneğin saldırdığı kadın hayatını kaybetti - Gündemİneğin saldırdığı kadın feci şekilde can verdiMersin’de üretiliyor, birçok ülkeden talep var! Kilosu 1.000 TL, karaciğer ve akciğeri yeniliyor - GündemMersin’de üretiliyor, birçok ülkeden talep var
Sonraki Haber Yükleniyor...