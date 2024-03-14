Deprem Bilimci Naci Görür, kime oy vereceğini açıkladı

Türkiye'de 'deprem' denince akla gelen ilk isimlerden Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul adaylarının seçimi kazanma formülünü açıkladı. Deprem konusunda vatandaşlara destek vurgusu yapan Görür, "Kim 'Evlerin güçlendirilmesi, yeniden yapılmasında size ekonomik olarak destek olacağım' derse ben de oyumu veririm" dedi. Görür, ayrıca depremden önce İstanbul'da yapılması gerekenlerin altını çizdi.

Türkiye yerel seçimlerde sandık başına gitmek için gün sayarken kamuoyunun gözü megakent İstanbul'da. Olası Marmara Depremi'nden etkilenmesi beklenen İstanbul için adayların vaatleri ise en çok merak edilenlerden.

Prof. Dr. Naci Görür de İstanbul adaylarının seçimi kazanması için deprem konusunda ne yapması gerektiğini TGRT Haber'de anlattı. "Eğer halkın gönlünü kazanmak istiyorlarsa..." diye sözlerine başlayan Görür, seçimi kazanmanın formülünü şöyle anlattı:

"Bugün bir hükümet, belediye eğer halkın gönlünü kazanmak istiyorsa halkın evlerinin deprem dirençli olup olmadığı hususundaki işi, raporlamayı halka bedava yapabilirse eminim ki çok kalp kazandır. Hangi partiden, düşünceden, inançtan olursa olsun çaresiz kaldıkları şey can güvenliği.

Bize kalkıp da 'Bina yapacağım' demenin o kadar vurucu tarafı yok. Birileri çıkıp da 'Ben evlerin tümünü deprem dirençli olup olmadıklarını size bedava yapacağım' demeli. Eğer ev deprem dirençli değilse neyi nasıl yapacağını söylemeli. Kim 'Evlerin güçlendirilmesi, yeniden yapılmasında size ekonomik olarak destek olacağım' derse ben de oyumu veririm kim olursa olsun."

"İSTANBUL'U DEPREME ŞİMDİDEN HAZIRLAMALIYIZ"

Görür, İstanbul'daki hazırlıkların bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizdi ve şunları söyledi:

"İstanbul'u depreme hazırlama programını devam ettirmemiz lazım. Özellikle yolların kapanmayacağı şekilde bir takım önlemler almamız lazım. Stratejik durumları belirlemek lazım. Hastaneler, yangın istasyonları neredeyse, halkı nasıl tahliye edeceksek, acil plan da bu şekilde yapılmalı. Deprem sırasında İstanbul'a yardım, İstanbul kendi içinde olmayabilir. İstanbul'daki arama-kurtarma ekipleri de depremden etkilenmiş, ailelerini kaybetmiş olabilir.

İstanbul'u acil kurtarma müdahale sistemleri Marmara Bölgesi dışından olmalı, buna şimdiden hazırlık yapılmalı. Bir takım istifler o bölgelerde olmalı. Yol açık kalması için evler şimdiden depreme dirençli hale getirilmeli. Kilit, kritik yolların devre dışı kalmaması için gerekli işlemler yapılabilir. Sanayi depreme hazırlanabilir.

Unutmayın, zaten depremde İstanbul zarar görecek bir de ekonomik olarak afete uğrarsa o zaman çok daha kötü. Çünkü İstanbul'u ayağa kaldıracak ekonomi. Onun için bizim iş dünyamızı da depreme hazırlamamız lazım."

"İSTANBUL'DAKİ DEPREM BU İKİ KOL ÜZERİNDE OLUŞACAK: KUMBURGAZ VE ADALAR"

Görür, İstanbul için 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini vurgulayarak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz ve Adalar kollarına işaret etti.

Görür şöyle konuştu:

"Tehdidin nereden geldiğini bilmek gerekir. Özellikle tehdit Marmara Denizi'nde ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunun bazı segmanları üzerinde bu deprem oluşacak. Bunlardan birisi Kumburgaz kolu, diğeri Adalar kolu. Bu iki kolun kırılmasını bekliyoruz. Bugün kilitlenmiş olan fay parçaları da bunlardır. Bunlar ayrı ayrı da aynı anda da kırılabilir. Mesela 1766'da 3 ay arayla kırılmış. Dolayısıyla İstanbul 3 ay arayla 7 ve 7 üstü depremle karşı karşıya kalmıştır. Bu da oldukça tehlikelidir. İkisi birden kırılırsa 7,6'ya çıkma olasılığı var."