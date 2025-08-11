Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Deprem sonrası İstanbul'da kriz masası kuruldu

Deprem sonrası İstanbul'da kriz masası kuruldu

- Güncelleme:
Deprem sonrası İstanbul&#039;da kriz masası kuruldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kriz masası kuruldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Mega kentte yaşanan panik sonrası kriz merkezi kuruldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Balıkesir'deki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

Deprem sonrası İstanbul'da kriz masası kuruldu - 1. Resim

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 23 çalışma grubu ile kriz masası kurulduğu açıklandı.

Vali Gül'ün, kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği bildirilen açıklamada, Gül'ün başkanlığında TAMP kapsamında toplanan 23 afet çalışma grubu ile gelişmelerin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.

