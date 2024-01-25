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    Depremden sonra kendini eve kapatmıştı: Bir sabah terlikle çıkıp ortadan kayboldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Maraş depremlerinden en ağır hasarı alan illerden biri olan Hatay'da, depremden sonra aylarca evden çıkmayan Ayhan Demir sırra kadem bastı. Yanına cep telefonu, cüzdan ve para almayan, evden terliklerle çıkan Ayhan Demir’in yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

    Depremden sonra kendini eve kapatmıştı: Bir sabah terlikle çıkıp ortadan kayboldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2 büyük deprem 11 ili etkiledi, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. En ağır yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay'da da 54 yaşındaki Ayhan Demir’in de iş yeri yıkıldı ve yakınları vefat etti.

    EVDEN ÇIKMIYORDU, SIRRA KADEM BASTI

    Deprem sonrası psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtilen Ayhan Demir, uzun bir süre evden çıkmayarak çevresiyle iletişim kurmadı. Demir, 22 Ocak Pazartesi günü ise evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı.

    Depremden sonra kendini eve kapatmıştı: Bir sabah terlikle çıkıp ortadan kayboldu

    TERLİKLERLE GİTTİ, CÜZDANINI BİLE ALMADI

    Yanına cep telefonu, cüzdan ve para almayan Demir’den haber alamayan yakınları, gelecek güzel haberi bekliyor.

     "Her zaman da söylüyordum 'Gel hava alalım, yürüyüş yapalım' diye ama dışarıya çıkmazdı" diyen Ayhan Demir'in eşi Yeliz Demir şunları kaydetti:

    "Ama öyle birden bilmiyorum kafasına ne geldi, ne düşündü birden terlikle çıkmış. Yanında kimlik yok, para yok, hiçbir şey yok. Bilmiyorum nereye gider ama üç tane komşum görmüş. Ama nereye gitmiş, nasıl gitmiş kimse görmemiş. Evimiz ve dükkanımız yıkıldı, onun etkisi tabii ki var. Çünkü o içine kapanık birisiydi."

    'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

    Haber alamadıkları babasını bulmak için kolluk kuvvetlerine başvurduklarını ve çok kötü durumda olduklarını belirten kızı Zekiye Demir ise sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yani hiçbir şekilde babamıza ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Her yere baktık. Polisler her yeri arıyor, hiçbir şekilde bir sonuç yok. Çok mutsuzuz, ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Bekliyoruz, elimizden hiçbir şekilde bir şey gelmiyor. Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu. Birden böyle çıkıp gitmesi çok tuhaf geliyor. Babamın gidebileceği herhangi bir yer var mı bilmiyoruz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KahramanmaraşDepremHatay
    Haberler > Gündem > Depremden sonra kendini eve kapatmıştı: Bir sabah terlikle çıkıp ortadan kayboldu
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