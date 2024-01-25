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    Kahramanmaraş depremi şaşırtmıştı: Ahmet Ercan Bingöl'ü yeniden uyardı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Asrın felaketinin yıl dönüme sayılı günler kala yer bilimci Ahmet Ercan, Bingöl Karlıova hattına yeniden dikkat çekti. Ercan, "Doğu Anadolu kırığı kendini bu sene biraz daha öğretti. Onun bu kadar büyük deprem üreteceğini bilemiyorduk." ifadeleriyle kırığın yakından takip edildiğini aktararak "Kahramanmaraş’tan kuzeye Bingöl Türkoğlu’na doğru geldikçe Anadolu levhasının üzerindeki baskı oranı artıyor. Kuzey Anadolu kırığı 8’e kadar deprem üretebiliyor." dedi. 

    Kahramanmaraş depremi şaşırtmıştı: Ahmet Ercan Bingöl&#039;ü yeniden uyardı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili enkaza çeviren afet felaketi, geçmiş depremleri yeniden gündeme getirdiği gibi gözleri deprem riski yüksek olan bölgelere de çevirdi.

    Yer bilimci Ahmet Ercan da 4 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 4. yıldönümünde deprem gerçeği, Elazığ ve çevre illerdeki deprem riskleri analiz analizi, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci konularında bilgilendirmelerde bulundu.

    'HİÇBİR YERDE OLMASA BİLE ORADA DEPREM OLUR'

    Bölgedeki deprem hareketliliğine dikkat çeken jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ''Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova’da olur. Bunun ana nedeni iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu Kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8’e kadar deprem üretebiliyor. Doğu Anadolu kırığı kendini bu sene biraz daha öğretti. Onun bu kadar büyük deprem üreteceğini bilemiyorduk.

    '6 BEKLİYORDUM 7.8 ENERJİ BOŞALTTI'

    Kahramanmaraş’ta olabilecek en büyük depremin 6 bekliyordum ama yaklaşık 7.8 enerji boşalttı. Doğu Anadolu kırığının devinimini yakın olarak izleniyor. Karlıova’dan Türkoğlu’na kadar genellikle gerginlik biriktirme hızı fazla. Bunun nedeni, Kahramanmaraş’tan kuzeye Bingöl Türkoğlu’na doğru geldikçe Anadolu levhasının üzerindeki baskı oranı artıyor.

    Dolayısıyla burası daha çok geriliyor. Daha çok gerildiği için küçüklü büyüklü depremleri hep yapıyor. Ancak Doğu Anadolu kırığı, parçalar halinde yaklaşık boyu 580 kilometre olması ve parça büyüklükleri bizim kestirimimizi etkiliyor” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremAhmet Ercan6 Şubat
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş depremi şaşırtmıştı: Ahmet Ercan Bingöl'ü yeniden uyardı
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