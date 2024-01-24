Gerilme hızı gittikçe artıyor! Ahmet Ercan'dan Bingöl'e '8'lik deprem' uyarısı

24 Ocak 2024 12:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 12:37

6 Şubat depremlerinin neden olduğu yıkımda neredeyse bir yıl geride kalırken tazeliğini koruyan acıya korku ve endişe de eşlik etmeye devam ediyor. Her yeni artçıda hakim olan panik, deprem uzmanlarının açıklamalarına gözleri çevirdi.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli 11 ili enkaza çeviren depremlerden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı geldi. Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Ercan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kaydetti:

İTÜ- MTA- KANDİLLİ işbirliğiyle 1977'de Sivrice-Elazığ, Pütürge-Malatya'da da başlarına kurduğum jeofizik depremcik ağıyla depremsellik ölçüleri alarak uyarmıştım. 2007, 2020, 2023'de Elazığ, Malatya'da depremler oldu. Işığımız bilim olsun. Sağlam yerde sağlam yapı tek çare.

'DEPREME EN DUYARLI YER BURASI'

Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat.