Saatler yıl gibiydi: İHA'dan en uzun geceyi anlatan "6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Belgeseli"

24 Ocak 2024 17:49 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 17:59

6 Şubat Kahramanmaraş depremi hâlâ hafızalarımızda tazeliğini korurken İhlas Haber Ajansı (İHA) arşivlik bir belgesel çalışması yayınladı. Depremin 1.yıl dönümüne günler kala yayınlanan belgeselde yaşanan felaketin boyutları her yönüyle ele alındı.

"Türkiye, tarihi boyunca birçok depremi deneyimleyerek acı tecrübeler yaşamış bir coğrafya. 1900'den bu yana 7 büyüklüğünün üzerindeki 20 deprem can kayıplarına ve ağır hasarlara neden oldu. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan şiddetli deprem ise sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon ‘asrın felaketi’nin acısını yüreğinde hissetti." notuyla paylaşılan 45 dakikalık film, konu hakkında çalışan herkes için arşiv mahiyetinde.