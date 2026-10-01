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Depremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar

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Hatay’da depremzede Yahya Boyacı’nın gece saatlerinde yanan otomobili kullanılamaz hale gelirken, Boyacı aracının yanmasına hırsızların sebep olduğunu öne sürdü. Boyacı “Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış” dedi.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yahya Boyacı'ya ait otomobil gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Komşularının uyarısıyla uyanan Boyacı, aracını alevler içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Depremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar
Başlık ResmiDepremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar
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13 yıl önce satın aldığı otomobilini düzenli olarak bakımdan geçirdiğini belirten Boyacı, aracın ön camının kırık olduğunu, koltukta bir kaldırım taşı bulunduğunu belirtti. Boyacı, aracının hırsızlar tarafından çalıştırılmaya çalışıldığı sırada alev alarak yandığın öne sürdü.

Depremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar
Başlık ResmiDepremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar

“CAMI KIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR”

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttuğunu ifade eden Boyacı, şöyle konuştu:

Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00'te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim. Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış.

Depremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar
Başlık ResmiDepremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar

“CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Arabayı daha geriye park ettiğini belirten Boyacı “Arabayı çalıştırmışlar, yaklaşık iki metre yürütmüşler. Depremde evim yıkıldı. Onu bekliyorum. Bir an önce orası yapılınca çekip gideceğim. Polis geldi, incelemelerini yaptılar ve raporlarını hazırlayıp gittiler. Bana, ‘Kimseden şüpheleniyor musun?' diye sordular. Ben de ‘Yok, şüphelenmiyorum' dedim. ‘Düşmanın var mı?' diye sordular, ‘Yok' dedim. Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Depremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar
Başlık ResmiDepremzedenin yanan otomobilinde hırsızlık şüphesi! Camı kırmaya çalışmışlar
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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