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Dere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray toprağa verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray toprağa verildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'un Duroğlu Beldesi Tekkeköy mahallesinde önceki gün kayıp ihbarı verilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Sezen Sarısaray’ın cansız bedenine ulaşıldı. 27 yaşındaki Sarısaray, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şüpheli ölümle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz pazartesi akşamından beri kendisinden haber alamayan ve yakınları tarafından 2 gün sonra kayıp ihbarı verilen Sezen Sarısaray için Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri harekete geçti. 

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda evinin 300 metre aşağısında, dere yatağında dün kadavra köpekleri tarafından Sarısaray’ın cansız bedenine ulaşıldı. 

Dere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray toprağa verildi - 1. Resim

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K (20),M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray toprağa verildi - 2. Resim

TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen Sarısaray'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlamak için bugün Giresun merkez Ortaköy Camiine getirildi. 

Cenaze namazına Sarısaray'ın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarısaray, Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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