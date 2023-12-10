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    • Haberler > Gündem > Dev giyim markası Zara’dan skandal paylaşım! Filistin’e ağır gönderme, sosyal medya bu kareyi konuşuyor

    Dev giyim markası Zara’dan skandal paylaşım! Filistin’e ağır gönderme, sosyal medya bu kareyi konuşuyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dev giyim markası Zara’dan skandal paylaşım! Filistin’e ağır gönderme, sosyal medya bu kareyi konuşuyor
    Zara, Israil, Filistin, Güncel Haber, Sosyal Medya

    Dünya genelinde büyük satışlar gerçekleştiren ve ülkemizde de ilk tercih edilen markalar arasında olan Zara’nın yeni sezon koleksiyonu sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Tepkilere daha fazla dayanamayan Zara, paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. İşte Zara’nın viral olan o paylaşımı…

    Türkiye’de yüzlerce giyim markası bulunan Zara’nın yeni sezon koleksiyonu sosyal medyayı birbirine kattı. O paylaşımları gören vatandaşlar büyük tepkiler gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımların Filistin’e gönderme olduğunu iddia etti, firmayı boykot etmeye davet etti.

    ZARA’DAN SKANDAL PAYLAŞIM! FİLİSTİN’E AĞIR GÖNDERME

    Paylaşımlara peş peşe tepkiler gelirken Zara yapılan paylaşımı silmek zorunda kaldı. Yapılan paylaşımlarda arka planda yıkık bir binayı andıran dekor ve oyuncunun omzunda tuttuğu ve beyaz bir cisme sarılmış manken detayı kullanıldı. Bu görüntüler ise Filistin’de son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz kefenlerle sarılı ölen vatandaşlara benzetildi.  Buna ek olarak Filistin haritasına benzer hasar almış bir duvarın bulunduğu görüldü. 

    Dev giyim markası Zara’dan skandal paylaşım! Filistin’e ağır gönderme, sosyal medya bu kareyi konuşuyor

    PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDILAR 

    Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcılar Zara’yı İsrail’e destek vermeyle suçlayarak boykot çağrısında bulundu. Bazı kullanıcılar ise paylaşımın kötü niyetle yapılmamış olsa bile zamanlama olarak yanlış olduğunu belirtti.

    Dev giyim markası Zara’dan skandal paylaşım! Filistin’e ağır gönderme, sosyal medya bu kareyi konuşuyor

    ZARA'NIN SAHİBİ KİM?

    Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.

    İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.

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