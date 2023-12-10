Dev giyim markası Zara’dan skandal paylaşım! Filistin’e ağır gönderme, sosyal medya bu kareyi konuşuyor

10 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:38

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yüzlerce giyim markası bulunan Zara’nın yeni sezon koleksiyonu sosyal medyayı birbirine kattı. O paylaşımları gören vatandaşlar büyük tepkiler gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımların Filistin’e gönderme olduğunu iddia etti, firmayı boykot etmeye davet etti.

ZARA’DAN SKANDAL PAYLAŞIM! FİLİSTİN’E AĞIR GÖNDERME

Paylaşımlara peş peşe tepkiler gelirken Zara yapılan paylaşımı silmek zorunda kaldı. Yapılan paylaşımlarda arka planda yıkık bir binayı andıran dekor ve oyuncunun omzunda tuttuğu ve beyaz bir cisme sarılmış manken detayı kullanıldı. Bu görüntüler ise Filistin’de son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz kefenlerle sarılı ölen vatandaşlara benzetildi. Buna ek olarak Filistin haritasına benzer hasar almış bir duvarın bulunduğu görüldü.

PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcılar Zara’yı İsrail’e destek vermeyle suçlayarak boykot çağrısında bulundu. Bazı kullanıcılar ise paylaşımın kötü niyetle yapılmamış olsa bile zamanlama olarak yanlış olduğunu belirtti.

ZARA'NIN SAHİBİ KİM?

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.

İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.