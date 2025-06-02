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Devlet sırlarını para karşılığı satmış! DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'a hapis cezası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devlet sırlarını para karşılığı satmış! DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan&#039;a hapis cezası
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, “Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan  Metin Gürcan’ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında karar açıklandı.

BÜTÜN HASSAS KONULARI PARAYLA SATMIŞ!

DEVA Partisi Kurucularından olan eski asker ve akademisyen olan Metin Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığıTürkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi birçok hassas konular olduğu yer aldı.    

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “casusluk suçu” nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23.05.2025 tarihinde görülen duruşmasında TCK 328’inci maddesi kapsamında “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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