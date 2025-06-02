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Doğu Perinçek'in en yakınlarındandı... Oğuzhan Balkan Taksim'de intihara kalkıştı, hayati tehlikesi var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğu Perinçek&#039;in en yakınlarındandı... Oğuzhan Balkan Taksim&#039;de intihara kalkıştı, hayati tehlikesi var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, Taksim'de intihara kalkıştı. Balkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Taksim'de dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan’ın silahla intihar girişiminde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 19.41 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine hızlı şekilde intikal eden polis ekipler Balkan'ın odasının boş olduğunu, tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kırılmasının ardından Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oğuzhan Balkan’ın, silahla kendine ateş ettiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balkan, hayati tehlikesi devam etmekle birlikte bilinci kapalı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İntihar girişiminin ardından olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, Balkan’ın intihar girişiminde bulunma nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Olay sonrası Vatan Partisi cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, siyasi çevreler ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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