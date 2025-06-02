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Haberler > Ekonomi > 'Bir kelime' fiyatları 3 katına çıkarıyor! Tarife 5 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar gidiyor... "Kabul edilebilir değil"

'Bir kelime' fiyatları 3 katına çıkarıyor! Tarife 5 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar gidiyor... "Kabul edilebilir değil"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Düğün masraflarına kuaför de katıldı. Bu sene fiyatların yüzde 50 arttığını söyleyen evlenecekler çiftler, "Kuaför koltuğuna gelin değil de sıradan bir müşteri gibi oturup aynı topuzu yaptırana normal tarife uygulanıyor" ifadeleriyle isyan etti.

Bir kelime fiyatları 3 katına çıkarıyor! Tarife 5 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar gidiyor... "Kabul edilebilir değil" - 1. Resim

Düğün hazırlıklarına başlayan çiftlerin masrafları, son ana kadar artmaya devam ediyor. Uçuk fiyatlara kuaförler de dahil oldu. Öyle ki gelinbaşı topuzu 70 bin liralara kadar çıktı. 

A Haber'in haberine göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş "Sosyal medya üzerinden birçok kişiye ulaştım aslında. Fakat aldığım cevaplar asgari ücretin çarpı 3 fiyatları ki bu bence çok kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan en fazla 15 bin - 20 bin TL civarında olabileceği de belirtildi.

Bir kelime fiyatları 3 katına çıkarıyor! Tarife 5 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar gidiyor... "Kabul edilebilir değil" - 2. Resim

'DÜĞÜN' KELİMESİ FİYATLARI KATLADI

Bir başka kişi de "2024 yılında 3000 - 15.000 fiyat aralığındaydı. 2025 gelin makyaj sezonunda da şu an 5.000 ve 25.000 arasında" dedi.

Bir kelime fiyatları 3 katına çıkarıyor! Tarife 5 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar gidiyor... "Kabul edilebilir değil" - 3. Resim

Gerçekte uyulması gereken fiyat listesi bu olurken ancak bazı firmalar çok uçuk fiyatlar istiyor. Üstelik kuaför koltuğuna gelin değil de sıradan bir müşteri gibi oturup aynı topuzu yaptırana normal tarife uygulanıyor. Ancak işin içine düğün nikah girince tarife bir anda katlanıyor.

DAMAT TIRAŞI DAHA İNSAFLI!

Öte yandan damat tıraşında ise durum gelinin bakım tarifesine nazaran daha iyi. 2024 yılında tarife 1.000 lira iken 2025 düğün sezonunda fiyatlar 1500 liradan başlıyor, 2.500 liraya kadar çıkıyor.

Bunu fırsatçılığa çeviren çok fazla insan olduğu vurgulanırken bir vatandaş da "Damat tıraşı yaptırıyorum ben demeden güzel bir tıraş tarif edip yaptırmak ve işin içerisinden 400 - 500 liraya çıkmak bence en mantıklısı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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