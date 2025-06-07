Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Devlet Bahçeli, MHP'nin bayramlaşma heyetini kabul etti

Devlet Bahçeli, MHP'nin bayramlaşma heyetini kabul etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet Bahçeli, MHP&#039;nin bayramlaşma heyetini kabul etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma heyetini kabul etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyasilerle bir araya gelen bayramlaşma heyetini kabul etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından kabulden fotoğraf da paylaşıldı.

MHP BAYRAMLAŞMA HEYETİNDE KİMLER VARDI?

MHP'de siyasi partileri Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul etti. Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kurtçuk kabusu hava faciasına dönüştü: Meksika sınırında uçak düştü! 3'ten fazla ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan'da korkutan deprem! Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi - GündemYunanistan'da deprem! Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildiTaşyapı'nın patronundan İmamoğlu hakkında çarpıcı suçlamalar: FETÖ'den daha tehlikeli - Gündemİmamoğlu hakkında çarpıcı suçlamalarİzmir'de ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı - Gündemİzmir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler müdahale ediyorİzmir'de skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden sigara içip, külünü yere attı - Gündemİzmir'de skandal görüntü!Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı - GündemBayramın ilk gününde gidenler kâbusu yaşadıElektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in son durumu: Her geçen saat iyi haberler alıyoruz - GündemZeyrek’in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...