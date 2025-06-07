Devlet Bahçeli, MHP'nin bayramlaşma heyetini kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma heyetini kabul etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyasilerle bir araya gelen bayramlaşma heyetini kabul etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından kabulden fotoğraf da paylaşıldı.

MHP BAYRAMLAŞMA HEYETİNDE KİMLER VARDI?

MHP'de siyasi partileri Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul etti. Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.