Bahçeli bayram mesajında siyasilere çağrıda bulundu! CHP'ye ayrı seslendi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı. Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na Ankara'da giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

"GENÇLİK ÜZERİNDE OYUNLARA SON VERİLMELİ"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Geçmiş dönemde yaşanan, karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı. Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var." dedi.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI!

Siyasi partilere "Türkiye'nin partisi olun" çağrısını yapan Bahçeli, CHP'ye ayrı parantez açarak "CHP'nin değerli yöneticilerine, CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp, Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR YANLIŞIN BAŞLANGICI KABUL EDİLİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Bütün siyasi partilerimiz, değerli yöneticileri böyle bir süreci kucaklamalı. Kavramları seçerek, topluma moral veren ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, bir takım insanları sokağa davet etmeye gerek duymamalı. Kendileri sokağa çıkamayanların gençleri sokağa götürme gayreti, önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Gençlik milletimizin gözbebeğidir.

"SARAÇHANE'DEN ÇIKIP ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDİN"

Öncelikle bütün siyasi partilere, CHP'nin değerli yöneticilerine, CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp, Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmeye davet ediyorum. Türkiye'nin huzura ihtiyacı vardır.

YENİ ANAYASA İÇİN DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Önümüzdeki dönemde, bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Darbeler anayasası yok edilmeli, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmeli, seçim sistemi gözden geçirilmeli, iç tüzüğün güncelleştirilerek TBMM'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Artık bütün siyasi partiler, Türkiye için vardır. Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir.