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    Devlet koruması altındaki çocuklardan askerlerimize duygulandıran mektup

    Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla hem yeni yıllarını kutladı hem de şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti. Çocukların yazdığı mektup görenleri duygulandırırken çocuklar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' mesajı verdi.

    Devlet koruması altındaki çocuklardan askerlerimize duygulandıran mektup
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçik'in yeni yıllını kutladı.

    BU MİLLET ŞU AN OLMAZDI

    Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı." ifadesini kullandı.

    SİZ BİZİM GURURUMUZSUNUZ

    2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik abilerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" kelimelerini kağıda döktü.

    Şehitlere seslenen bir başka çocuk da "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." mesajına yer verdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MehmetçikÇocuklarŞehit
    Haberler > Gündem > Devlet koruması altındaki çocuklardan askerlerimize duygulandıran mektup
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