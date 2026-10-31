Dijital deliller ele verdi! Nevzat Aydın soruşturmasında 4 gözaltı daha

İş adamı Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro haraç istediği öne sürülen Çirkinler çetesine yönelik soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

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İş adamı Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro haraç istediği ve oğlunu öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen Çirkinler adlı suç ağına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Aydın, kendisini telefonla arayan ve Çirkinler isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen, yurt dışında bulunduğu tespit edilen Kaan A.'nın kendisinden 1 milyon euro istediğini öne sürdü.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Şikâyet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenledi. Çirkinler suç ağıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan dijital materyaller ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 kişinin daha kimliği ve adresi tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Bunun üzerine düzenlenen ikinci operasyonda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Böylece Nevzat Aydın'a yönelik tehdit soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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