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Dilan Polat'ın lüks araçlarını trafikte gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lüks Araç, Trafik

Tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın lükse araçlarını trafikte gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

Dilan Polat'ın lüks araçlarını trafikte gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.

Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.

Dilan Polat'ın lüks araçlarını trafikte gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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MASAK soruşturmasında kara para aklama dahil birçok suçtan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine bir şok da yardımcılarından geldi. Çiftin tutuklanmasını fırsat bilen Özbek uyruklu yardımcının villaya akrabalarını yerleştirip, bir de parti verdiği iddia edilmişti. O yardımcının akrabaları ile birlikte sınır dışı edileceği bildirildi.

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