Dilan Polat'ın lüks araçlarını trafikte gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

Oynat

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı

MASAK soruşturmasında kara para aklama dahil birçok suçtan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine bir şok da yardımcılarından geldi. Çiftin tutuklanmasını fırsat bilen Özbek uyruklu yardımcının villaya akrabalarını yerleştirip, bir de parti verdiği iddia edilmişti. O yardımcının akrabaları ile birlikte sınır dışı edileceği bildirildi.