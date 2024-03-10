Dilan Polat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! Engin Polat'tan bir garip tahliye hesabı

Dilan-Engin Polat çifti, cezaevindeki süreçlerini mektupla anlattı. Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç'a mektup yazdığını söylerken Engin Polat ise "Saçlarımı sıfıra vurdurdum ve ne kadar uzayınca tahliye olacağımı ona göre hesaplayacağım. Azami bir süre belirledim. Geriye doğru şafak sayıyorum" diyerek ilginç bir hesap yaptı.

"Resmi belgede sahtecilik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti cezaevinden mektup yazdı.

Oda TV'nin haberine göre Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a mektup yazdığını söyledi. Polat, "Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır" dedi.

Cezaevi koşullarına değinen Polat “Cezaevi koşulları elbette dışarısı ile bir değil. Devletimiz elinden geldiğince tutuklu ve mahkumlara güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor. Bana oldukça iyi davranıyorlar. Cezaevi yemekleri dışında bir yemek yemiyoruz. Hastalık durumlarında derhal müdahale ediliyor. Artık çok yakın arkadaşlıklar kurduğum cezaevini memleketten bir parça olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

ENGİN POLAT'TAN TAHLİYE HESABI

Engin Polat ise cezaevinden çıkınca devlete borçlarını ödeyeceğini söyledi. Polat, "Suçlandığım konulardan sadece vergiye ilişkin cahillikler, bilmememden kaynaklı hatalar ettim. Bu nedenle de savcılığa ve vergi müfettişlerine kanuni hakkım olan etkin pişmanlığa başvurduk. Devlete çıkacak bütün borçlarımı kuruşuna kadar ödeyeceğim. Hatta bu hatam nedeniyle dışarıda işimi büyütüp, daha çok vergi ödeyecek bir hale geleceğim" ifadelerini kullandı.

Engin Polat "Cezaevinde tek başıma kalıyorum. Aslında babamla birlikte olsak, birbirimize yarenlik ederdik. Böylece zaman daha kolay geçerdi. Babamın hastalığı nedeniyle onun bakımı ile ilgilenirdim. Böyle bir imkan sağlansa güzel olur" dedi.

Engin Polat ayrıca, "Saçlarımı sıfıra vurdurdum ve ne kadar uzayınca tahliye olacağımı ona göre hesaplayacağım. Azami bir süre belirledim. Geriye doğru şafak sayıyorum" ifadelerini kullandı.