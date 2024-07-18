Dilekçe Komisyonundan 'Başvuru' çağrısı: Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyorsunuz?

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, komisyon üyeleriyle Meclis’te basın toplantısı düzenledi. "Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyorsunuz?" diye gençlere seslenen Karamık, görüş ve önerilerin tereddüt edilmeden Dilekçe Komisyonu iletilmesini istedi.

Dilekçe Komisyonu olarak TBMM’ye iletilen dilekçeleri inceleyip gerekli yönlendirmeleri yapmakla sorumlu olduklarını anlatan Karamık “Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir, gerekli görüldüğünde ilgilileri çağırabiliriz. Diğer taraftan komisyon olarak idari denetim yapılmasını talep edebilir, konu ile ilgili bilirkişiler görevlendirebiliriz. Gerekli gördüğümüz durumlarda alt komisyon kurma ve yerinde inceleme yapma yetkilerine de sahibiz” ifadesini kullandı.

GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLER NELER?

Sunay Karamık, 14 Mayıs 2023 - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında, geçen döneme oranla yüzde 60’a yakın bir artışla komisyona 10 bin 186 başvuru yapıldığı söyledi. Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü: Tüm vatandaşlarımıza, özellikle gençlere seslenmek istiyorum; nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyorsunuz, yaşamak istediğiniz Türkiye’yi hazırlamak için devletin kurumlarının neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Devlet kurumlarının hangi konuda çalışmalarını destekliyorsunuz, hangi konuda nasıl bir yol izlenmeli? Gördüğünüz eksiklikler neler? Hangi süreçler daha iyi ele alınabilir? Görüş ve önerilerinizi çok ciddi bir hak arama platformu olan Dilekçe Komisyonumuza tereddüt etmeden iletin.