Diplomasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Salon alkıştan yıkıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Polis Akademisi mezuniyet töreninde Filistinli kadın öğrenciye diplomasını verdi. Törende 32 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, 32 yabancı uyruklu öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Polis Akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8 bin 238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezinden 162, Polis Meslek Yüksek Okulumuzdan 2 bin 441, Polis Meslek Eğitim Merkezimizden de 5 bin 604 kardeşimiz, yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor.

KONGO'DAN, RUANDA'DAN, AZERBAYCAN'DAN GELDİLER

Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum.

Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de hasseten rica ediyorum."

Öte yandan Cumhurbaşkanı, Polis Akademisi'nden mezun olan Filistinli öğrenciye diplomasını kendisi takdim etti.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060’a, yaralıların sayısı da 7 bin 207’ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.