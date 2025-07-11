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Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan İbrahim tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi - 1. Resim

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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