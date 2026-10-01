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Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere sert tepki: Derhal son bulmalı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere sert tepki: Derhal son bulmalı
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı'ndan Husilere sert tepki: Derhal son bulmalı

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden saldırıların derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden bu saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef aldığı ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.

"DERHAL SON BULMALI"

Dışişleri Bakanlığı, “Bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır” çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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