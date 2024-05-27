Dışişleri'nde dikkat çeken görüşme! Fidan ve Güler bir araya geldi

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 il için korkutan uyarı

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 il için korkutan uyarı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.