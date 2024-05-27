Dışişleri'nde dikkat çeken görüşme! Fidan ve Güler bir araya geldi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı