Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dışişleri'nde dikkat çeken görüşme! Fidan ve Güler bir araya geldi

Dışişleri'nde dikkat çeken görüşme! Fidan ve Güler bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nde dikkat çeken görüşme! Fidan ve Güler bir araya geldi
Hakan Fidan, Yaşar Güler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro ile görüştü - GündemErdoğan'dan kritik görüşme! Masada hangi konular var?Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 il için korkutan uyarı - GündemJapon deprem uzmanından uyku kaçıracak sözlerKamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - GündemKamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıBoşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı - GündemBoşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı9 işçiyi toprak yutmuştu! İliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevap - Gündemİliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevapMersin'de katliama yol açan otobüs şoförü tutuklandı - Gündemİşte tutuklanan şoförün ilk ifadesi
Sonraki Haber Yükleniyor...