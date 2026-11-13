Diyaliz hastalarını ilgilendiren karar! Muayene ve reçetede yeni kolaylık

Diyaliz merkezlerinin açılış, faaliyet ve denetim şartlarını yeniden düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle merkezlerin cihaz kapasitesi 80’e çıkarılırken hastaların muayene, reçete ve tatil diyalizi süreçlerinde de kolaylık sağlandı.

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Diyaliz merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları yeniden belirleyen "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle diyaliz hastalarının muayene ve tedavi hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumunun geliştirilmesi ve merkezlerin kapasitesine ilişkin kuralların güncellenmesi hedeflendi.

MUAYENE VE REÇETE SÜREÇLERİNE ESNEKLİK

Yönetmelik kapsamında hastaların aylık muayenelerini tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında da yaptırabilmelerine imkan tanındı. Başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen reçetelerle diyaliz tedavisinin sürdürülebilmesinin de önü açıldı.

Böylece hastaların farklı illerde bulundukları dönemlerde diyaliz ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlandı.

DİYALİZ MERKEZLERİNİN KAPASİTESİ 80 CİHAZA ÇIKARILDI

Diyaliz merkezlerinde cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır 60'tan 80'e yükseltildi. Merkezlerin birleşmesi halinde de toplam kapasite 80 cihazla sınırlandırıldı. Ayrıca vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkan sağlandı.

Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeyle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınması hedeflendi.

TATİL DİYALİZİ DÖNEMİ MAYIS-KASIM OLARAK BELİRLENDİ

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi uygulamasının süresi genişletildi.

Daha önce haziran-ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni yönetmelikle mayıs ayından kasım ayının sonuna kadar uzatıldı.

EV HEMODİYALİZİNE İLİŞKİN ESASLAR NETLEŞTİRİLDİ

Ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunurken hasta takibi ve hizmet sunum süreçlerine yönelik düzenlemeler netleştirildi.

Aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korunurken hastaların zorunlu diyaliz muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine imkan tanındı. Hastalar, düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak işlemlerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilecek.

DENETİMLERE İDARİ PARA CEZASI EKLENDİ

Yeni yönetmelikle diyaliz hizmetlerinin denetiminde uygulanan yaptırımlara idari para cezası da eklendi. Böylece hizmet sunumu, merkezlerin kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin kurallar güncellendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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