Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyanet'ten uyarı geldi! Bu şekilde kesilen kurbanlar geçersiz

Diyanet'ten uyarı geldi! Bu şekilde kesilen kurbanlar geçersiz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diyanet&#039;ten uyarı geldi! Bu şekilde kesilen kurbanlar geçersiz
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, vekalet yoluyla kurban kesecek kurumlarla ilgili konuştu. Bozkurt, "Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli. Yani bayram namazından önce kurban kesmemeliler. Bayram gününden ve bayram namazından önce kesilen kurbanlar geçersizdir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, hem halka hem de Hakk'a yakınlık olan kurbanın mali bir ibadet olduğunu söyledi. Kurbanın ibadet maksadıyla Allah'ın rızasını gözeterek belirlenen hayvanların kesimini ifade ettiğini hatırlatan Bozkurt, farklı kurbanların olduğunu, Kurban Bayramı içerisinde kesilen kurbanın ise 'udhiyye' diye isimlendirildiğini belirtti.

Udhiyye kurbanının, Kurban Bayramı namazıyla kesilmeye başlandığını aktaran Bozkurt, "Hanefilere bayramın üçüncü günü, gün batımına kadar, Şafiilere göre de dördüncü güne kadar kesilebilir." bilgisini paylaştı.

"BAYRAM GÜNÜNDEN VE BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE KESİLEN KURBANLAR GEÇERSİZDİR"

Vekaletle kurban kesen bazı kurumların taahhütlerini yerine getirmek için aceleci davrandıklarını dile getiren Bozkurt, "Vekalet verenlerin vekili konumunda olan kurum ve kişiler, müvekkilinin hassasiyetine riayet etmeli. Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli. Yani bayram namazından önce kurban kesmemeliler. Bayram gününden ve bayram namazından önce kesilen kurbanlar geçersizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet'ten uyarı geldi! Bu şekilde kesilen kurbanlar geçersiz - 1. Resim

"HASSASİYETİ GÖZETMEK GEREKİR"

Her ibadetin bir zamanının olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Arife günü hatta bayram gecesinde kesilen kurbanlar geçerli değil. Onun için bu hassasiyeti gözetmek gerekir. Bu namaz vakti girmeden namaz kılmak gibidir. Kurbanları asaleten ve vekaleten kesenler bunu dikkate almalı." diye konuştu.

Vekaleten kurban kesenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı:

 "Vekaletle kurban kesenler kapsamlı vekalet vermeli. Yani kendisi adına kurban şartlarını taşıyan bir hayvanın alınıp usulüne uygun kesilmesi ve kesilen bu kurbanın etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında vekalet vermeli. Kurban kesim organizasyonunu yapamayacak ve imkanları kısıtlı olanlar değil, güven telkin eden, becerikli kurum ve kuruluşlar tercih edilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bir anda bastırdı! Haziran ayında beyaz manzara
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBMM'de kritik hafta! Meclis Başkanı belli olacak - GündemTBMM'de kritik hafta! Meclis Başkanı belli olacakTarih bile belli: Yeni sosyal konut projesi geliyor! Bakan Kurum gençlere müjdeyi verdi - GündemTarih verdi: Yeni sosyal konut projesi geliyorTerörsüz Türkiye hedefi! Yılmaz "Şu anda çok önemli bir aşamadayız" diyerek süreci anlattı - Gündem"Şu anda çok önemli bir aşamadayız" diyerek süreci anlattıSuriyeliler Kurban Bayramı yaklaşırken toplu şekilde dönüş yapıyor! "Türkiye'yi asla unutmayacağım" - GündemSuriyeliler toplu şekilde dönüş yapıyorCHP'li belediyeden skandal! Gazze’ye gönderilen 10 milyon TL’yi geri istediler - GündemGazze’ye gönderilen 10 milyon TL’yi geri istedilerBayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama - GündemBakan Uraloğlu'ndan ücretsiz ulaşım açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...