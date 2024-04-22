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Diyarbakır'da acı ölüm! Elektrik çarpan Dicle Elektrik çalışanı hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da acı ölüm! Elektrik çarpan Dicle Elektrik çalışanı hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan personel, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dicle Elektrik arıza ekibinde olan Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Turunç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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