Diyarbakır'da acı ölüm! Elektrik çarpan Dicle Elektrik çalışanı hayatını kaybetti
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan personel, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dicle Elektrik arıza ekibinde olan Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Turunç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.