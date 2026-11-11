'Teşkilat' dizisinin setine musallat olmuşlardı: Gözaltına alındılar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin İstanbul Beykoz’daki set alanında hareketli dakikalar yaşandı. Dizi setini basarak çalışanları tehdit eden ve para ile araç talebinde bulunan 4 şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

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Beykoz'da dizi çekimi yapılan sete zorla girmeye çalışıp, çalışanları tehdit ederek araç ve para talep eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Beykoz'da çekimleri devam eden Teşkilat dizisinin set alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, setin kurulduğu alana gelen 4 şüpheli, kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı olarak tanıttı.

Dizi setine musallat olmuşlardı: Gözaltına alındılar

SET ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİLER

Geldikleri araçla doğrudan set alanına girmeye çalışan şüpheliler, güvenlik ve set görevlileri tarafından içeri alınmadı.

İçeri girmelerine izin verilmemesi üzerine çılgına dönen şüpheliler, çalışanları açıkça tehdit ederek para ve araç vermelerini talep etti.

Set ekibinin durumu hemen emniyet birimlerine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Dizi setine musallat olmuşlardı: Gözaltına alındılar

PLAKA ELE VERDİ

Set alanındaki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasını tespit etti.

Dizi setine musallat olmuşlardı: Gözaltına alındılar

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tek tek belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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