Ekrana gelmesi bekleniyordu! “Yörük Kızı” dizisinde beklenmedik karar

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Bozdağ Film imzalı “Yörük Kızı” dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. “Güneş’li Günler” adıyla da gündeme gelen ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın hazırlık sürecinde beklenmedik bir karar alındı.

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Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Uğur Aslan ve Cem Bender gibi tanınmış isimleri bir araya getirecek dizinin okuma ve kostüm provaları sürerken, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm çalışmaların iptal edildiği öğrenildi.

DİZİNİN GELECEĞİ YENİ BÜTÇEYE BAĞLI

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre hazırlıkların durdurulmasının arkasında, televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi ve bu gelişmenin ardından dizilere ayrılan bütçelerde gündeme gelen yeni düzenlemeler bulunuyor.

Kanal yönetimiyle yapım şirketi arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından Yörük Kızı’nın yeni belirlenen bütçe koşullarıyla çekilip çekilmeyeceği netlik kazanacak.

Yapımın maliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi ve çekim sürecinin mevcut bütçeye göre şekillendirilmesi beklenirken, bu belirsizlik nedeniyle dizinin hazırlık çalışmalarına şimdilik ara verildi.

Dizinin akıbetinin ise yapılacak görüşmelerin ardından belli olması bekleniyor.

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